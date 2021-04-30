На нелегальную платную парковку пожаловались жители двора в Екатеринбурге

С жителей дома № 29 на улице Евгения Савкова в Екатеринбурге люди, организовавшие платную парковку во дворе, требуют плату за место на парковке перед домом.
Люди приехали, поставили будку, шлакоблоки, повесили цепочку, говорят: «Плати нам 70 рублей и проезжай», рассказал Е1 житель дома.
Он отметил, что разобраться в ситуации жильцы пригласили сотрудников полиции.
Сейчас с парковщиками, которые уверяют, что пока на эту территорию документов у них нет, но скоро они будут, разбираются стражи правопорядка.
Напомним, в начале марта неизвестные бизнесмены захватили парковку возле одного из домов ЖК «Московский квартал» в Екатеринбурге. В итоге жители смогли отстоять свое право парковать машины на земле бесплатно и спустя месяц «будка раздора» парковщиков была вывезена собственником.