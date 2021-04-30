Народная музыка в Нижнем Тагиле: подборка исполнителей от TagilCity.ru

Репетиционная база фольклорного коллектива «Счастье» находится в одном из дворцов культуры Нижнего Тагила, а само помещение наполнено тематическими костюмами, литературой конца 19 и начала 20 веков. На книжных полках можно наткнуться на награды коллектива, под которыми аккуратно сложены куклы для кукольных спектаклей.
В творческий коллектив входит семь девочек, кто-то из них учится в начальной, а кто-то в средней школе: Катя Есина, Аня Куракина, Соня Демидова, Сабина Гасанова, Женя Попова, Олеся Федорова, Катя Лоптева.
Название было придумано руководителем фольклорного коллектива — Натальей Расторгуевой.
Название родилось случайно, сначала мы его брать не хотели, а теперь, когда дети перед выступлениями шумят за кулисами, все кричат, что там шумит счастье,делится Наталья.
Творческий коллектив исполняет русские народные песни, которые сопровождаются кукольными спектаклями. Выступают на различных площадках города, а недавно у творческого объединения появились даже платные концерты. Заработанные деньги уходят на костюмы и развитие фольклорного сообщества.
Мы собирали этот сценарий из свадебных обрядов Горнозаводского округа, Салдинского района и Алапаевского района. Это выжимки из традиционного свадебного обряда, свадьба длилась месяц. Все началось со смотрин, если невеста устраивала родителей жениха — шло сватовство, потом просватыние, рукобитие. Комплекс обрядовых процедур был огромный. Интересно наблюдать за тем, как играют девочки, они берут самую суть, конструкцию свадебного обряда,сообщил TagilCity.ru творческий руководитель коллектива.
Во дворце культуры имени Окунева занимается сразу сколько народных коллективов. У каждой из групп есть именная репетиционная база, а зал, в котором выступают музыканты, вмещает в себя порядка 770 человек. По словам творческих руководителей, музыканты часто собирают полные залы.
Народный хор «Хор ветеранов» существует с 1959 года, возраст участников — 50-70 лет, в состав коллектива входит 35 человек. Сейчас в хоре есть своя оркестровая и танцевальная группы. Оркестровая группа включает в себя пять человек, а танцевальная шесть. Чтобы попасть в творческий коллектив, все участники группы проходят специальное прослушивание, которое проводят руководители с музыкальным образованием.
Наш хор считается одним из лучших в области, является победителем шести фестивалей пенсионеров «Осеннее очарование». Мужская группа хора имеет свою концертную программу, которую мы иногда выставляем на фестивалях. Женская вокальная группа хора тоже существует. Общий хор включает в себя 35 человек,рассказала режисер ДК Инна Сальникова.
Хор исполняет композиции в жанре классической эстрады: русские народные и патриотические песни. В 2020 году на областном фестивале «Творчество Ветеранов» народный хор ветеранов занял второе место и удостоился приза в 100 тысяч рублей. Деньги будут потрачены на создание новых костюмов и развитие творческого коллектива.
В коллектив входят пенсионеры и ветераны, в основном участниками хора являются бывшие работники УВЗ, есть и те, кто работали в школах, медицинских учреждениях.
Оказанию платных услуг уделяются внимание, наш хор тоже дает свои платные концерты на площадке ДК Окунева. Но у нас льготные билеты по 110 рублей. В основном такие мероприятия посещают ветераны с внуками. Также коллектив выступает на выездных мероприятиях в различных санаториях и службах социальных защит,рассуждает режисер ДК Инна Сальникова.
Наталья Расторгуева является творческим руководителем фольклорного коллектива «Сокольники» уже более четырех лет. По словам Натальи, группа начала формироваться в декабре, в ее число входит 11 мальчиков, а участники сразу приступили к усердной работе над материалом.
А через неделю мы поехали выступать,прерывает один из мальчиков Наталью.
Через неделю я сразу выставила их на сцену, потому что концерты не ждут, мероприятия идут, поступают звонки, площадки терять не хочется, потому что хорошие площадки нарабатываются годами,дополнила слова своего воспитанника Наталья.
Коллектив выступает в арт-резиденциях и музеях Нижнего Тагила и пригорода, на различных площадках Екатеринбурга, также фольклор обслуживает выездные, коммерческие мероприятия. А заработанные деньги тратятся на продвижение творческого коллектива.
Кого-то из детей в коллектив привели друзья, а кого-то Наталя Расторгуева пригласила в группу, навестив в школе. По словам женщины, учеников школы № 144 долго уговаривать не пришлось, детям показали лаптушную биту (лапта — русская народная командная игра с мячом и битой) и русский народный костюм. На лаптушную биту клюнули парни, на костюм — девочки, вспоминает Наталья.
Дети пришли сами, их не приводили родители за ручку и не заставляли заниматься, им понравилось, они пришли и довольно быстро все освоили,вспоминает Расторгуева.
Материал, над которым работают ученики, с творческим руководителем выбирается тщательно.
Придерживаемся Горнозаводских традиций, я стараюсь, затрагивать Свердловскую область и Урал. У нас специфика фольклорная — именно сохранять и продвигать региональные традиции,сообщает руководитель.
17 апреля на сцене дворца культуры Юбилейный состоялся отчетный концерт народного коллектива — ансамбля песни и танца «Белая Черёмушка». Творческий руководитель ансамбля — Яков Гертд рассказал редакции TagilCity.ru, о том, как прошел концерт и сколько человек было в зрительном зале.
Давали платный концерт в первый раз. Обычно наши выступления приурочены к каким-то датам или праздникам и юбилеям. Зал вмещает в себя 500 человек, было продано 200 билетов — это отличный результат. В зрительном зале были люди, которые знают о нашем ансамбле — старшее поколение, они любители этого жанра. Концерт прошел на одном дыхании, людям даже показалось, что было мало,заявил Яков.
Ансамбль существует с 1967 года. Яков работает в коллективе с 1981, руководителем он стал в 1984 году. До этого был баянистом. Участникам ансамбля от 40 до 60 лет. В коллективе 22 человека: пять танцевальных пар, 17 человек поют в хоре. Хоровое пение — это хобби для каждого из участников группы. Основное время своей жизни хористы проводят на работе.
Хор надо любить, надо жертвовать временем, иначе никак. Никто никого не заставляет этим заниматься, все оказались в стенах нашего ДК по зову сердца. Коллектив очень дружный, общается между собой на репетициях и вне деятельности группы,делится Гертд.
Хор исполняет уральские народные песни, авторами которых являются Валентин Лаптев, Евгений Радыгин. Также в репертуаре коллектива имеются авторские песни участников и творческого руководителя. Репертуар можно услышать на различных конкурсах и фестивалях Нижнего Тагила и пригорода.
Стать участником ансамбля песни и танца непросто. Каждый из музыкантов прошел прослушивание, на котором им пришлось спеть свои любимые песни в разных тональностях. Также руководители коллективов проверяют слух экзаменуемого.
В рамках большого проекта TagilCity.ru рассказывает о различных музыкальных коллективах Нижнего Тагила. Ранее читатели уже познакомились с несколькими рок-группами Нижнего Тагила.