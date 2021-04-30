Народная музыка в Нижнем Тагиле: подборка исполнителей от TagilCity.ru

Давали платный концерт в первый раз. Обычно наши выступления приурочены к каким-то датам или праздникам и юбилеям. Зал вмещает в себя 500 человек, было продано 200 билетов — это отличный результат. В зрительном зале были люди, которые знают о нашем ансамбле — старшее поколение, они любители этого жанра. Концерт прошел на одном дыхании, людям даже показалось, что было мало,заявил Яков.