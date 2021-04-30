«От шока даже боли не чувствовал»: тагильские врачи спасли пациента от ампутации руки

Сразу понял, что крови слишком много и скорее в травмпункт. От шока даже боли не чувствовал. Из травмпункта на скорой помощи доставили в Демидовскую больницу. Думал, зашьют и всё, но меня сразу же повезли в операционную, рассказывает мужчина.