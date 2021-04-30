«От шока даже боли не чувствовал»: тагильские врачи спасли пациента от ампутации руки

Пациенту была проведена расширительная аутовенозная пластика плечевой артерии, пишет ИА «Все Новости».
По словам самого молодого человека, он неудачно хлопнул дверью. Стекло разбилось и осколок попал в руку.
Сразу понял, что крови слишком много и скорее в травмпункт. От шока даже боли не чувствовал. Из травмпункта на скорой помощи доставили в Демидовскую больницу. Думал, зашьют и всё, но меня сразу же повезли в операционную, рассказывает мужчина.
Он добавил, что осколок повредил крупные кровеносные сосуды. В результате началось сильное артериальное кровотечение.
По словам врачей, основная сложность операции заключалась в том, что артерия была рассечена продольно. При наложении сосудистого шва просвет мог сузиться. Поэтому для сохранения просвета, была выполнена расширительная пластика.