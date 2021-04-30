«От шока даже боли не чувствовал»: тагильские врачи спасли пациента от ампутации руки

«От шока даже боли не чувствовал»: тагильские врачи спасли пациента от ампутации руки
«От шока даже боли не чувствовал»: тагильские врачи спасли пациента от ампутации руки
Сегодня, 17:08ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Пациента с поврежденной артерией на руке спасли врачи Демидовской больницы Нижнего Тагила. 20-летний молодой человек потерял много крови из-за ранения осколком стекла.

Пациенту была проведена расширительная аутовенозная пластика плечевой артерии, пишет ИА «Все Новости».

По словам самого молодого человека, он неудачно хлопнул дверью. Стекло разбилось и осколок попал в руку.

Сразу понял, что крови слишком много и скорее в травмпункт. От шока даже боли не чувствовал. Из травмпункта на скорой помощи доставили в Демидовскую больницу. Думал, зашьют и всё, но меня сразу же повезли в операционную, рассказывает мужчина.

Он добавил, что осколок повредил крупные кровеносные сосуды. В результате началось сильное артериальное кровотечение.

По словам врачей, основная сложность операции заключалась в том, что артерия была рассечена продольно. При наложении сосудистого шва просвет мог сузиться. Поэтому для сохранения просвета, была выполнена расширительная пластика.

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