Партия пенсионеров требует от Минтруда защищать права работающих пенсионеров

С помощью указанной выше программы до начала 2025 года российские чиновники предполагают осуществить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее чем 450 000 граждан в возрасте 50 лет и старше, а также людей предпенсионного возраста. Если поделить запланированные 450 000 на четыре года (2020 – 2024) и округлить, то получится 115 000 россиян в год.