Партия пенсионеров требует от Минтруда защищать права работающих пенсионеров

В тексте письма сказано, что жалобы на дискриминацию пожилых россиян в трудовой сфере поступают в огромном количестве. Об этом информирует novostivolgograda.ru.
Партия пенсионеров предлагает принять системные меры по предупреждению и пресечению нарушений. Еще нужно подумать о компенсации ущерба пострадавшим. Для трудоустроенных пенсионеров работа является основным источником материального благополучия.
В прошлом члены партии уже писали обращение в Генпрокуратуру РФ. Они отмечали, что возрастная дискриминация обычно проявляется во время поиска работы, в сумме оплаты труда и списке сокращаемых сотрудников. Тогда данное письмо ушло на согласование в Министерство труда. Там в проведении проверки отказали.
Представители Партии пенсионеров считают, что это решение спровоцировало дальнейшее ущемление трудовых прав граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Социологи отмечают рост возрастной группы, испытывающей проблемы с поиском работы, после пенсионной реформы. Самые большие трудности ожидают людей в возрасте от 54 до 59 лет. Во время эпидемии китайской коронавирусной инфекции ситуация только ухудшилась.
По словам заместителя главы Партии пенсионеров Владимира Ворожцова, активисты ходатайствуют о начале масштабных проверок соблюдения юридическими лицами требований законов в отношении трудовых прав сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста. Нужно продолжать деятельность по восстановлению прав и законных интересов пожилых россиян. Результатом данной работы станет доклад на имя Владимира Путина. Документ поможет скорректировать программу «Старшее поколение».
Глава правления регионального отделения Партии пенсионеров в Свердловской области Сергей Полыганов рассказал, что российское правительство утвердило «Специальную программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года». Участниками программы стали лица предпенсионного возраста. Это граждане, которым до наступления пенсионного возраста осталось пять лет. После они получат право на страховую пенсию по старости.
По итогам первого года реализации проекта мероприятиями по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию было охвачено свыше 75 000 людей предпенсионного возраста.
Осуществив простые подсчеты, можно узнать, что на получение дополнительного профессионального образования и прохождение профессионального переобучения 10 миллионам российских граждан предпенсионного возраста понадобится 200 лет, сетует Полыганов.
Власти России решили на достигнутом не останавливаться. 27 марта прошлого года правительство утвердило новую редакцию «Программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан старшего поколения для всех лиц старше 50 лет, в том числе для пенсионеров и предпенсионеров».
С помощью указанной выше программы до начала 2025 года российские чиновники предполагают осуществить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование не менее чем 450 000 граждан в возрасте 50 лет и старше, а также людей предпенсионного возраста. Если поделить запланированные 450 000 на четыре года (2020 – 2024) и округлить, то получится 115 000 россиян в год.
И снова путем подсчетов можно убедиться, что 60 миллионов человек в возрасте за 50 лет станут получать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование более 500 лет!!!
«Повторю: более 500 лет понадобится для профессиональной переподготовки граждан старше 50 лет», - негодует председатель правления регионального отделения Партии пенсионеров в Свердловской области.
«Чиновники будут реализовывать поручение президента РФ полтысячелетия. Как вам такая оперативность?» - вопрошает Сергей Полыганов.