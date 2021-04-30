Пять лет колонии получил укравший 40 миллионов рублей застройщик в Екатеринбурге

Пять лет лишения свободы получил в Екатеринбурге бизнесмен Алексей Дроздов, который обвинялся в хищении 40 миллионов рублей дольщиков.

Мужчина был признан виновным по статье 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере, с использованием служебного положения). Строительную организацию ООО «КРТ-Недвижимость» и подрядную структуру ООО «Строительная Компания „Колорит“» Алексей Дроздов образовал в 2016 году. По версии следствия, ООО преследовали цель создать видимость работы. После того, как ООО ИГК «Лоджик-Девелопмент», который начал строить дома в Арамиле, не сумел завершить работу, бизнесмен выступил с предложением заключить договоры участия в долевом строительстве с ООО «КРТ-Недвижимость». Таким образом, застройщик отдал «КРТ-Недвижимость» свыше 120 квартир, находящихся в строящихся домах, пишет Znak со ссылкой на пресс-службу прокуратуры. В результате осужденный в период с 2016 по 2018 годы не завершил строительство домов и похитил деньги дольщиков, общая сумма которых составила свыше 40 миллионов рублей. Напомним, в конце марта стало известно, что в Екатеринбурге судят директора компании «Центр загородной недвижимости». Застройщик обвиняется в мошенничестве с деньгами и обмане 50 семей. Застройщика Екатеринбурга судят за обман пятидесяти семей

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