Рисунок юной тагильской художницы будет выставлен в Третьяковской галерее

По итогам конкурса федерального благотворительного проекта «Поколение М» шесть тагильских ребят — учащихся школы № 45 стали призерами и победителями, покорив своими рисунками членов жюри.
Единственным победителем онлайн-конкурса из Свердловской области стала Арина Куватова из Нижнего Тагила, сообщает ТК «Телекон».
В скором времени 12-летняя школьница поедет в Москву, где сможет увидеть свой рисунок вороны, выполненный тушью, в Третьяковской галерее.
Напомним, в конце апреля ученица восьмого класса из школы № 66 Нижнего Тагила Лидия Метелева стала финалисткой международного конкурса «Дебют в науке».