Рисунок юной тагильской художницы будет выставлен в Третьяковской галерее

Рисунок юной тагильской художницы будет выставлен в Третьяковской галерее
Рисунок юной тагильской художницы будет выставлен в Третьяковской галерее
Сегодня, 13:13ОбществоФото: Яндекс.Карты
После победы на конкурсе федерального благотворительного проекта «Поколение М», рисунок юной художницы из Нижнего Тагила будет выставлен в Третьяковской галерее в Москве.

По итогам конкурса федерального благотворительного проекта «Поколение М» шесть тагильских ребят — учащихся школы № 45 стали призерами и победителями, покорив своими рисунками членов жюри.

Единственным победителем онлайн-конкурса из Свердловской области стала Арина Куватова из Нижнего Тагила, сообщает ТК «Телекон».

В скором времени 12-летняя школьница поедет в Москву, где сможет увидеть свой рисунок вороны, выполненный тушью, в Третьяковской галерее.

Напомним, в конце апреля ученица восьмого класса из школы № 66 Нижнего Тагила Лидия Метелева стала финалисткой международного конкурса «Дебют в науке».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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