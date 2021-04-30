В первый же день свыше 10 тысяч заявлении подали в детские лагеря екатеринбуржцы

В первый же день приема заявлений свыше 10 тысяч родителей екатеринбургских школьников подали заявки на отдых в детских загородных лагерях этим летом.

В пятницу, 30 апреля стартовал прием заявлений на отправку свердловских школьников в загородные оздоровительные лагеря. По данным департамента информационной политики Свердловской области, в этом году свои двери для детей откроют 18 загородных оздоровительных лагерей. Планируется, что в них отдохнут не менее 23 тысяч юных жителей Екатеринбурга. На данный момент принято уже свыше 10 тысяч заявок, сообщили «АиФ» начальник департамента образования Константин Шевченко. Он отметил, что прием заявлений продлится до 9 мая. В городские лагеря прием документов пройдет с 4 по 13 мая, а в санатории — с 5 по 14 мая. В департаменте отметили, что самыми популярными у детей и родителей оказались такие загородные оздоровительные учреждения, как «Космос», «Каменный цветок», «Волна», «Чайка», «Буревестник» и «Красная гвоздика». Напомним, 28 апреля началась запись в лагеря с дневным пребыванием детей в Нижнем Тагиле. Заявление можно подать лично в школе, через МФЦ, через сайт Единого портала государственных услуг, либо на портале образовательных услуг. Запись в лагеря дневного пребывания стартует в Нижнем Тагиле

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