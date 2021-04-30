В проект набережной «Тагильская лагуна» будут внесены изменения

В результате обсуждений было определено, что в месте установки фигуры кальмара, внесенной в проект, нужно разработать площадку, на которой будет собираться молодежь. Также на ней можно будет проводить мероприятия. Владислав Пинаев поручил подрядчикам подготовить проекты обустройства фотозоны. Теперь изменения будут рассматриваться на следующем совещании.