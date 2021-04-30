В проект набережной «Тагильская лагуна» будут внесены изменения

В результате обсуждений было определено, что в месте установки фигуры кальмара, внесенной в проект, нужно разработать площадку, на которой будет собираться молодежь. Также на ней можно будет проводить мероприятия. Владислав Пинаев поручил подрядчикам подготовить проекты обустройства фотозоны. Теперь изменения будут рассматриваться на следующем совещании.
После встреч с сотрудниками ГДДЮТ, с родителями и молодыми людьми, появились предложения, которые хотелось бы учесть,подчеркнул Владислав Пинаев.
На данный момент, по словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, на строительной площадке было исполнено берегоукрепление скальным грунтом под террасу. Вертикальная планировка участка также продолжается. Было поставлено 80 свай из 117 и частично залита бетоном монолитная плита для террасы. ООО «Водоканал-НТ» заканчивает перекладку сетей. Кабель под освещение укладывается. По мнению Владислава Пинаева, строительные работы идут по намеченному плану.
Напомним, скульптуры из Европы будут закуплены для установки в Тагильской лагуне за ГДДЮТ. Когда заказ будет доставлен, останется установить объекты на заранее подготовленные постаменты.