За 8 месяцев завершить банкротство «Тагилбанка» рассчитывает новый представитель АСВ

Нового представителя госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) ввели в дело о банкротстве АО «Тагилбанк». Теперь он планирует завершить процедуру банкротства за восемь месяцев.

Новым представителем стал руководитель АСВ в Северо-Кавказском округе Магомедгази Джамалудинов, рассказала «Правде УрФО» представитель комитета кредиторов «Тагилбанка» Анна Ловкина. По ее словам, бывший руководитель представительства АСВ по УрФО Андрей Сергеев добровольно отказался участвовать в деле. Ловкина отметила, что арбитражный апелляционный суд в связи с множеством нарушений отстранил бы его в любом случае. 30 апреля Магомедгази Джамалудинов присутствовал в Нижнем Тагиле на собрание комитета кредиторов. Он заявил, что процедура начнет проходить быстрее и будет полностью завершена через восемь месяцев. Джамалудинов отметил, что с кредиторами третьей очереди также полностью рассчитаются. Отмечается, что на 30 апреля более 900,1 миллиона рублей долгов перед кредиторами первой очереди были полностью погашены. На данный момент долг перед кредиторами третьей очереди составляет 238 миллионов рублей. Напомним, в 2018 году Центробанк отозвал у «Тагилбанка» лицензию, после чего суд признал его банкротом. Распродавать имущество лишенного лицензии банка начали осенью 2019 года. Из 53 лотов самым дорогим оказалось здание, в котором размещался банк, однако торги были признаны несостоявшимися, поскольку на здание не нашлось покупателя. В Нижнем Тагиле продано еще три объекта недвижимости обанкротившегося «Тагилбанка»

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