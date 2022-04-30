Мария Шукшина поддержала барда Новикова в ответной речи Соловьеву о екатеринбуржцах

Мария Шукшина поддержала барда Новикова в ответной речи Соловьеву о екатеринбуржцах
Мария Шукшина поддержала барда Новикова в ответной речи Соловьеву о екатеринбуржцах
Сегодня, 20:14ОбществоФото: Яндекс-Дзен
Ведущая и актриса Мария Шукшина выразила слова поддержки Александру Новикову в его ответной речи для Владимира Соловьева. Артистка считает, что разговаривать по понятиям будучи лицом власти ведущий не имел права, как и высказывать негатив в адрес выходцев из Ектаеринбурга.

Российская артистка и телеведущая Мария Шукшина выразила несогласие с высказыванием Владимира Соловьева о Екатеринбурге как «центре мерзотной либероты». Актриса считает, что ведущий не имел права так высказываться в прямом эфире. Помимо этого Шукшина поддержала барда Александра Новикова, который порекомендовал Соловьеву разговаривать по понятием не в студии федерального канала.

Хотела бы поддержать Александра [Новикова] и выразить ему свою солидарность. Разговор по понятиям в риторике Соловьева также считаю абсолютно неприемлемым. На кухне у себя — да, в качестве рупора (лица) власти — нет. У нас власть какая угодно (при всем при том, что она разная), но она не хамская, написала актриса в официальном telegram-канале.

Шукшина порекомендовала ведущему брать пример с российских воинов, которые ведут свой разговор достойно, но силой. При этом актриса отметила, что даже те уральцы, кто считают «Ельцин-центр» в Екатеринбурге «рассадником либерализма», не стали поддерживать Соловьева в его высказываниях.

Сюжеты:
Операция на Украине
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