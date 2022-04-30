Несколько районов в Тагиле остались без холодной воды из-за несогласованных работ

Несколько районов в Тагиле остались без холодной воды из-за несогласованных работ
Несколько районов в Тагиле остались без холодной воды из-за несогласованных работ
Сегодня, 17:30ОбществоФото: МУП "Водоканал-НТ"
Руководство ООО «Водоканал-НТ» рассказало о причинах и сроках отключения холодной воды в нескольких районах Нижнего Тагила. Часть разрушенной водной магистрали восстановлению не подлежит.

Авария произошла при строительстве водопровода компанией «Альмакор», осуществляющей работы на мосту через Тагильский пруд. Из-за несогласованных с ООО «Водоканал-НТ» действий подрядчик разрушил часть водопровода из железобетонных труб длиной 50 метров. Поврежденный отрезок восстановлению не подлежит, рассказал TagilCity.ru ведущий инженер ПТО по эксплуатации водопроводного хозяйства Михаил Журавлев.

Подрядная организация, выполняющая строительство моста, производит также строительство водопровода без согласования с ООО «Водоканал-НТ» — без согласования проектов и земляных работ. Также без вызова представителей. Во время работ произошла авария, зацепили магистральный водопровод ДУ-1000, сообщил редакции представитель «Водоканал-НТ».

Фото:МУП "Водоканал-НТ"

В результате аварии без холодной воды остались Дзержинский район, часть ГГМ, Северный и Сухоложский поселки и часть Тагилстроя.

В данный момент сотрудники ООО «Водоканал-НТ» пытаются возобновить водоснабжение города, делают переключение на водопроводах, все аварийный бригады задействованы. Работают в разных районах города. Водоснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки, сообщил TagilCity.ru Михаил Журавлев.

Как поделились с редакцией жители ГГМ и Вагонки, в их домах холодной воды уже нет.

Напомним, авария на водопроводе произошла днем в субботу, 30 апреля.

Сюжеты:
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