Несколько районов в Тагиле остались без холодной воды из-за несогласованных работ

Подрядная организация, выполняющая строительство моста, производит также строительство водопровода без согласования с ООО «Водоканал-НТ» — без согласования проектов и земляных работ. Также без вызова представителей. Во время работ произошла авария, зацепили магистральный водопровод ДУ-1000, сообщил редакции представитель «Водоканал-НТ».