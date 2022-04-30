СМИ: Принадлежит ли врио главы МЧС Чуприяну элитное незадекларированное жилье?

В РФ более чем полгода в МЧС нет полноправного руководителя. У Александра Чуприяна в должности все еще приставка «врио». В президентской администрации ему не утверждают полный статус. По версии журналистов, причина этого — предположение о наличии у Чуприяна элитной недвижимости в Москве, которую он не внес в декларацию

По данным издания «Век», некий Александр Чуприян несколько лет назад (он является полным тезкой врио министра и родился с ним в один день — едва ли в российской столице найдутся другие люди с такими данными) стал единственным владельцем квартиры площадью 113,7 кв. м на 16-м этаже многоэтажного дома. Это элитный ЖК премиум-класса «Золотые ключи — 2» по адресу: улица Минская, дом 1г, корпус 2. Как информируют риелторские агентства, только плата за аренду в комплексе такого рода обходится в среднем в 150 тыс. руб. за месяц проживания. А квартиры с меньшим метражом в этом доме стоят от 64 млн руб. Сам Чуприян не ведет бизнес и проживает с супругой, которая уже на пенсии. Также стоит добавить, что эта недвижимость в декларации о доходах чиновника не указана. Возможно, в администрации также возникли подозрения. По предположению представителей СМИ, в данный момент Чуприяну федеральные власти ищут замену.

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