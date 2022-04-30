СМИ: Принадлежит ли врио главы МЧС Чуприяну элитное незадекларированное жилье?

СМИ: Принадлежит ли врио главы МЧС Чуприяну элитное незадекларированное жилье?
СМИ: Принадлежит ли врио главы МЧС Чуприяну элитное незадекларированное жилье?
Сегодня, 20:42ОбществоМарина КолодкинаФото: фрагмент видео
В РФ более чем полгода в МЧС нет полноправного руководителя. У Александра Чуприяна в должности все еще приставка «врио». В президентской администрации ему не утверждают полный статус. По версии журналистов, причина этого — предположение о наличии у Чуприяна элитной недвижимости в Москве, которую он не внес в декларацию

По данным издания «Век», некий Александр Чуприян несколько лет назад (он является полным тезкой врио министра и родился с ним в один день — едва ли в российской столице найдутся другие люди с такими данными) стал единственным владельцем квартиры площадью 113,7 кв. м на 16-м этаже многоэтажного дома. Это элитный ЖК премиум-класса «Золотые ключи — 2» по адресу: улица Минская, дом 1г, корпус 2.

Как информируют риелторские агентства, только плата за аренду в комплексе такого рода обходится в среднем в 150 тыс. руб. за месяц проживания. А квартиры с меньшим метражом в этом доме стоят от 64 млн руб. Сам Чуприян не ведет бизнес и проживает с супругой, которая уже на пенсии.

Также стоит добавить, что эта недвижимость в декларации о доходах чиновника не указана. Возможно, в администрации также возникли подозрения. По предположению представителей СМИ, в данный момент Чуприяну федеральные власти ищут замену.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы