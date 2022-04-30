Тагильчанка не смогла улететь на сессию из-за закрытого неба на юге страны

Геополитическая ситуация заставила россиян пересмотреть многолетние планы и перестроиться на существование в новой реальности, где санкции сотрясают экономику, бизнес ищет импортозамещение, а авиасообщения прерываются из-за закрытия неба или изменения статуса государств.
19-летняя тагильчанка Арина после 11 класса поступила на заочное отделение в отдаленный от родного города институт в Краснодаре. Первую сессию студенты сдали дистанционно из-за коронавирусных ограничений, а о формате летней до последнего оставались в неведении.
С начала спецоперации небо над югом России закрыли, помимо этого, деканат до последнего не отвечал о формате сессии. В результате о том, что обучение пройдет очно, тагильчанке и ее одногруппникам сообщили только в марте — за месяц до начала сессии.
Арина поделилась, что следила за ценам на авиабилеты заранее — тогда они варьировались от 10 до 12 тысяч, но с февраля резко начали расти. К моменту объявления деканата стоимость полета составляла около 20 тысяч в один конец. В это же время правительство стало продлевать закрытие аэропортов на юге страны.
Сначала было непонятно, но даже если откроют ближе к сессии, либо на них очень завышены цены, либо их уже нет на сайтах. Просто можно не успеть в сроки прилететь, рассказала редакции TagilCity.ru Арина.
Проблемы с перелетом возникли не только у тагильчанки: двое ее одногруппников проживали на острове Сахалин, соответственно, добраться до Краснодара они могли только самолетом, билеты на который либо отсутствовали, либо продавались по завышенной цене — стоимость доходила до 100 тысяч рублей. Девушка с остальными студентами стала звонить в деканат, но окончательного решения сначала им не предложили.
Мы звонили куратору. Нам не дали никакого ответа точного: как делать, как поступать. Сказали, что на сессии должны быть все, поэтому мы стали связываться напрямую с деканатом,поделилась Арина.
Ответить руководство института не могло в течение 2,5 недель, за этот период у тагильчанки пропадали альтернативные варианты. К апрелю девушке все-таки удалось купить билет на поезд, но по повышенной цене. Сначала стоимость составляла 6-7 тысяч рублей, к моменту покупки выросла до 10 тысяч рублей.
А одногруппникам из Сахалина деканат предложил самостоятельную форму обучения со сдачей экзаменов дистанционно.
Конечно, переживали, как собраться, а успеем ли мы на сессию. Это было чуть больше двух недель, когда сказали, что неточно, потом точно. И в конечном итоге решили мы с деканатом по тем студентам, которые не имеют возможности вылететь. Так как я староста группы, конечно, раз оставались еще места на поезд, принято решение ехать, говорит тагильчанка.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России сообщил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины.