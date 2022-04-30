Тагильчанка не смогла улететь на сессию из-за закрытого неба на юге страны

Конечно, переживали, как собраться, а успеем ли мы на сессию. Это было чуть больше двух недель, когда сказали, что неточно, потом точно. И в конечном итоге решили мы с деканатом по тем студентам, которые не имеют возможности вылететь. Так как я староста группы, конечно, раз оставались еще места на поезд, принято решение ехать, говорит тагильчанка.