Уральский подросток получил медаль за отвагу за спасение семерых детей из пожара

Уральский подросток получил медаль за отвагу за спасение семерых детей из пожара
Уральский подросток получил медаль за отвагу за спасение семерых детей из пожара
Сегодня, 15:14ОбществоФото: пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области
СК РФ наградил 17-летнего Сергея Тетеревкова медалью за отвагу. В одиночку молодой человек спас семерых детей от пожара в селе Чатлык Красноуфимского района Свердловской области.

Сергей совершил героический поступок в ночь на 1 августа 2021 года. Он увидел пожар и попросил отца позвонить в МЧС, а сам побежал к горящему дому. Попав туда через окно, парень спас троих маленьких детей.

Увидев, что соседнее здание тоже горит, Сергей помчался туда. Благодаря его скорости и героизму, было спасено еще четверо детей. После он успокаивал всех семерых до прибытия спасателей.

Вскоре вместе с главой Следственного комитета Красноуфимска юный герой навестил спасенных им малышей и передал им собранную одежду.

Сотрудники областного СК Свердловской области вручили Сергею благодарственное письмо и памятные подарки. Они также отправили ходатайство о награждении Сергея. Сегодня он удостоился медали «Доблесть и отвага».

Сюжеты:
Новости УрФО
детинаградаКрасноуфимский район
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