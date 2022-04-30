Уральский подросток получил медаль за отвагу за спасение семерых детей из пожара

Сергей совершил героический поступок в ночь на 1 августа 2021 года. Он увидел пожар и попросил отца позвонить в МЧС, а сам побежал к горящему дому. Попав туда через окно, парень спас троих маленьких детей.
Увидев, что соседнее здание тоже горит, Сергей помчался туда. Благодаря его скорости и героизму, было спасено еще четверо детей. После он успокаивал всех семерых до прибытия спасателей.
Вскоре вместе с главой Следственного комитета Красноуфимска юный герой навестил спасенных им малышей и передал им собранную одежду.
Сотрудники областного СК Свердловской области вручили Сергею благодарственное письмо и памятные подарки. Они также отправили ходатайство о награждении Сергея. Сегодня он удостоился медали «Доблесть и отвага».