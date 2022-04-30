Жители Пихтовых гор и верхних этажей на Вагонке жалуются на отсутствие холодной воды

Тагильчане пожаловались на отсутствие холодной воды

Из-за аварии на водопроводе в Нижнем Тагиле ресурсоснабжающая компания запустила дублирующую ветку с холодной водой. Однако жители верхних этажей и домов на Пихтовых горах говорят, что в их кранах пусто.

Ресурсоснабжающая компания запустила резервную водопроводную ветку, чтобы в майские праздники жители нескольких районов Нижнего Тагила не остались без холодной воды. Подрядчику пришлось закапывать траншею во избежание обрушения трубы, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ООО «Водоканал-НТ». Чугунная труба, которая торчит из земли — это резервная нитка водопровода диаметром 700 мм, по которой сейчас идет вода. Подрядчик срочно закапывает траншею, чтобы не допустить обрушения трубы, сообщили редакции в «Водоканале». Фото: "Водоканал-НТ" По словам представителей ресурсоснабжающей организации, «АльмакорГруп» во время работ по строительству моста через Тагильский пруд должна была переложить две водопроводные нитки — основную и резервную. При этом ООО «Водоканал-НТ» дал разрешение на перенос только запасной. Подрядчик решил переложить сначала основную нитку диаметром 1000 мм, работы были несогласованны. В результате работ произошёл перелом водопроводной трубы, сообщили редакции в пресс-службе ООО «Водоканал-НТ». В настоящий момент подрядчик будет прокладывать новую трубу согласно утвержденному плану. Тагильчане не останутся без холодной воды на майские праздники При этом жители Нижнего Тагила жалуются в соцсетях, что обещанная холодная вода до их квартир не доходит. Подобные сообщения публикуют тагильчане, которые проживают на верхних этажах многоквартирных домов. Слабый напор на нижних этажах, а кто живет высоко — нет воды. Очень надеюсь на минимальные сроки ремонта, а лучше моментальные, написала подписчица паблика TagilCity.ru во ВКонтакте Екатерина. На отсутствие холодной воды жалуются жители Северного поселка, а также дзержинцы, проживающие на Ленинградском проспекте, улицах Зари и Энтузиастов и в районе Пихтовых гор. В Центре Вагонки вода есть, а на Пихтовых горах откуда она будет? Высота, прокомментировал высказывания тагильчан подписчик Анатолий. Напомним, авария произошла в 13 часов 35 минут в районе гипермаркета «Лента» на ГГМ в Нижнем Тагиле. Из-за несогласованных действий подрядчик повредил водопроводную трубу. Фотеево грозит фекальный потоп из-за аварии на водопроводе в Нижнем Тагиле

Материалы по теме: Тагильчане не останутся без холодной воды на майские праздники

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter