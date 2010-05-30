"Евровидение-2011" пройдет в Германии (видео)

Впрочем, неожиданностью этот выбор не был. Букмекеры прочили ей второе место, и поклонники, наблюдавшие из Германии за трансляцией конкурса, в Лене тоже не сомневались. Поклонница юной певица Майке Иборг ликует: "Я абсолютно счастлива. Она прекрасно проявила себя еще до конкурса, Лена – молодец". Ей вторит соотечественница Стефани Нойманн: "Я ожидала, что она войдет в тройку лучших, но первое место - это, конечно, круто".

Россиянину Петру Наличу повезло куда меньше. И все же, вопреки названию песни, он не потерян и не забыт. 11-е место – не так уж плохо для "неформата", как говорили критики. Тем более, что заветный "Хрустальный микрофон" России достался совсем недавно – в 2008 году.

Не обошлось на конкурсе в этом году и без курьезов. Во время выступления певца из Испании Даниэля Дигеса на сцену выбежал его фанат. То, что его выход был незапланированным, охрана поняла не сразу, но в итоге поклонника все-таки увели со сцены, а артисту дали возможность выступить еще раз. Как признался позже сам фанат, политической подоплёки в его действиях не было.