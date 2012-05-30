Бестселлер Honda берет новый Accord

О произошедших в салоне бестселлера Honda метаморфозах в отсутствие изображений интерьера можно лишь догадываться. В гамму моторов Honda Accord войдут два бензиновых двигателя и гибридная силовая установка. Базовым агрегатом станет 2.4-литровый мотор i-VTEC с технологией прямого впрыска топлива мощностью 181 л.с. и крутящим моментом 240 Нм. Силовая установка может работать в паре с механической шестиступенчатой коробкой передач и бесступенчатым вариатором. Второй ДВС в линейке - 310-сильный движок объемом 3.5 литра, крутящий момент которого равен 359 Нм. На выбор будущим владельцам Honda Accord с V-образной шестеркой предложат механику или шестидиапазонный автомат. В состав гибридной силовой установки Honda Accord входят работающий по циклу Аткинсона 2.0-литровый бензиновый мотор и 161-сильный электродвигатель, получающий энергию от литий-ионной батареи емкостью 6 кВт·ч. Состыкована гибридная установка с электрическим вариатором. В зеленом режиме (с выключенным ДВС) Honda Accord сможет проезжать до 24 км со скоростью не выше 100 км/ч. Пополнить ресурс аккумулятора можно всего за 1,5 часа от электросети с напряжением 240 Вольт. В США модель Honda Accord девятого поколения поступит к дилерам осенью нынешнего года, а чуть позже на рынок выйдет ее европейская версия.