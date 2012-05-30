Эксперты и криминалисты управления Нижнетагильского МВД взяли под опеку слабослышащих ребятишек (ФОТО)

По словам директора специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната Ольги Леоновой, на сегодняшний день в ней обучается 97 человек – это дети с нарушенным слухом, у некоторых есть еще сопутствующие дефекты, либо умственная отсталость, либо нарушения опорно-двигательного аппарата, есть также дети с нарушением зрения. У кого-то из детей это врожденные дефекты, но есть и такие, кто приобрел недуг после перенесенных заболеваний. В интернат дети приходят с шести с половиной лет практически с нулевым запасом знаний: не умеют говорить, не знают азбуки Дактиля, но в течение первого года обучения педагоги школы-интерната дают все необходимые азы, обучают специальной азбуке, учат детей читать и писать рассказали в пресс-службе Нижнетагильского УМВД.