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Эксперты и криминалисты управления Нижнетагильского МВД взяли под опеку слабослышащих ребятишек (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Эксперты и криминалисты управления Нижнетагильского МВД взяли под опеку слабослышащих ребятишек (ФОТО)

30 мая 2012, 14:56Общество
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