Фотошпионы засняли обновленный седан Ford Fiesta
30 мая 2012, 07:19ОбществоРОман БОТов
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Фотографы-шпионы впервые поймали в объективы своих фотокамер обновленный седан Ford Fiesta. Судя по фотографиям, седан претерпел те же изменения во внешности, что и хэтчбек, попавшийся на глаза фотошпионам в начале года. Автомобиль получит новую головную оптику со светодиодами, обновленные передний и задний бамперы, крышку багажника и незначительные изменения в салоне, передает Autonews.
Вероятно, обновленная Ford Fiesta получит новые двигатели. В то же время на модель по-прежнему будет устанавливаться 1-литровый 3-цилиндровый мотор EcoBoost. С расходом топлива менее 5 л бензина на 100 км пути эта модификация становится альтернативой гибридным авто. Премьера фейслифтинговой версии Fiesta должна состояться уже в скором времени, а в продаже машина может появиться осенью этого года.
Фото с сайта motorauthority.com
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