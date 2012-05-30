Фотошпионы засняли обновленный седан Ford Fiesta

Вероятно, обновленная Ford Fiesta получит новые двигатели. В то же время на модель по-прежнему будет устанавливаться 1-литровый 3-цилиндровый мотор EcoBoost. С расходом топлива менее 5 л бензина на 100 км пути эта модификация становится альтернативой гибридным авто. Премьера фейслифтинговой версии Fiesta должна состояться уже в скором времени, а в продаже машина может появиться осенью этого года.