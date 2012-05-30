Грибной сезон уже в мае - феномен Висимского заповедника
В Висимском природном биосферном заповеднике 26 мая найдены первые грибы. Довольно крупные маслята обнаружил директор заповедника Александр Грановский вместе со своими сотрудниками во время очередного рейда по лесу.
Как отмечают в пресс-службе заповедника, обычно маслята на Урале появляются лишь в начале лета и считаются первыми в сезоне. Цветение сосны - самая верная примета появления первых маслят. Чаще всего их собирают в июле-августе. Эти же грибы появились на свет как минимум неделю назад, то есть в середине мая. Судя по всему, такой феномен объясняется просто - ранней весной и теплой погодой, что подтверждает преждевременное цветение сирени, шиповника и других растений.
Биологи столь раннее появление маслят тоже объясняют просто. У грибов очень хорошо организована корневая система. Еще в засушливый 2010 год они смогли нарастить свою грибницу, потому что не плодоносили из-за засухи. Теперь же, когда сложились все подходящие условия, включая достаточную влагу, они наверстывают упущенное.
Фото с сайта JustMedia.ru