Грибной сезон уже в мае - феномен Висимского заповедника

Как отмечают в пресс-службе заповедника, обычно маслята на Урале появляются лишь в начале лета и считаются первыми в сезоне. Цветение сосны - самая верная примета появления первых маслят. Чаще всего их собирают в июле-августе. Эти же грибы появились на свет как минимум неделю назад, то есть в середине мая. Судя по всему, такой феномен объясняется просто - ранней весной и теплой погодой, что подтверждает преждевременное цветение сирени, шиповника и других растений.