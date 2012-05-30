«И все-таки они существуют» - в Нижнем Тагиле работает выставка фигур инопланетян

В Нижнетагильском музее-заповеднике открылась интерактивная выставка движущихся роботов «Инопланетяне существуют». Фигуры представителей внеземных цивилизация, летающие космические тарелки, камни метеоритов – все это можно будет увидеть на вновь открывшейся выставке. Первый день работы экспозиции – эта пятница, 1 июня. В отделе информации Нижнетагильского музея-заповедника обращают внимание на то, что выставка будет работать только в течение июня.

Для детей она будет не только интересна благодаря спецэффектам и механическим разработкам создателей, но и очень познавательна именно с научной точки зрения. На экспозиции представлены фотографии с сюжетами строения солнечной системы, космоса, галактик, а также исторические экспонаты, доказывающие существование внеземных цивилизаций. Для создания большей реальностивыставку сопровождают космические звуки и мелодии, транслируется фильм о строении Вселенной.

Зрителям предлагается узнать много нового и интересного о строении космоса, многообразии галактик, строении Солнечной системы, черных дыр и других явлений космической жизни, а также сфотографироваться с экспонатами выставки.