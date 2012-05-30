МРОТ подняли до 5300 рублей, и это только первый шаг к ликвидации бедности
30 мая 2012, 15:55Общество
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Сейчас главная задача правительства Свердловской области и профсоюзов - уравнять МРОТ и прожиточный минимум. На днях председатель Федерации профсоюзов Свердловской области подписал указ о повышении МРОТ до 5300 рублей, что стало первым шагом к достижению цели.
В ходе встречи было намечено поэтапное уравнивание МРОТ и прожиточного минимумак 2015 и 2017 годам. На сегодняшний день минимальный размер платы трудазначительно превышает федеральную норму, которая составляет 4611 рублей.
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