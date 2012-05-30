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МРОТ подняли до 5300 рублей, и это только первый шаг к ликвидации бедности
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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МРОТ подняли до 5300 рублей, и это только первый шаг к ликвидации бедности

30 мая 2012, 15:55Общество
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