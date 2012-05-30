Полицейские нашли объявленного в розыск жителя поселка Горноуральский

Обнаружили его случайно в районе коллективногосада НТМК №13 на станции 337-й км. Следственно-оперативная группа находиласьтам с целью расследования кражи насоса общего пользования. В ходе работысотрудники полиции обратили внимание на пожилого мужчину, который проходил мимо:совпадали все приметы, указанные в заявлении родственниками пропавшегопенсионера.

Как сообщает пресс-служба УМВДНижнего Тагила, на вопрос полицейских он назвал себя и сказал, что утром околодевяти часов вышел из сада «Уральские зори», а сейчас возвращается обратно.Родственники при обращении в полицию сообщали, что у дедушки случаются провалыв памяти и очень переживали по поводу его исчезновения. Пенсионер даже не могпонять, что с момента его ухода прошло уже больше двух суток.

Сейчас сложно сказать, где именно был все это время пенсионер, как оказался за 10 километров от дома, не исключается версия, что он попросту сел в электричку, а на станции вышел вместе со всеми садоводами. Сотрудники полиции отвезли найденного пенсионера в п. Горноуральскийи передали родным, которые были очень рады возвращению Валентина Дмитриевичаживым и невредимым.