С 8 июня в Нижнем Тагиле начнут перекрывать дороги для ремонта. Первая на очереди – улица Садоводов

На сегодняшнем совещании по вопросам ремонта дорог решался вопрос о перекрытии улиц и об информировании граждан. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александр Сидоренко заметил, что чуть ли не одним из самых важных моментов в этом вопросе является заблаговременное извещение водителей и пешеходов о перекрытии дорог.

Если мы планируем перекрыть часть улицы Садоводов 8 июня, то в начале следующей недели на этом участке дороги должна быть развешена информация, на какой период перекрывают, кто это делает, с чем это связано. Чтобы у людей было понимание. Немаловажна работа СМИ по донесению этой информации до граждан. Прошу общественников помочь донести информацию до журналистов, а мы разместим схемы перекрытия на официальном сайте Нижнего Тагила поведал Александр Михайлович.

Между тем, схемы перекрытия дорог еще не предоставлены в ГИБДД, а впереди инспекция должна будет их изучить и одобрить. Подрядчики обязались предоставить схемы до конца этой недели. Так, частично будут перекрываться проспекты Ленина, Вагоностроителей, Лениградский, Черноисточинское шоссе, улица Садоводов и Ильича. Поэтому в разные периоды времени автомобильное движение на этих улицах будет затруднено, возможны пробки. Тагильчанам придется потерпеть неудобства во имя благой цели – ровных дорог без ям, а это стоит того.