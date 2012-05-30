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С 8 июня в Нижнем Тагиле начнут перекрывать дороги для ремонта. Первая на очереди – улица Садоводов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С 8 июня в Нижнем Тагиле начнут перекрывать дороги для ремонта. Первая на очереди – улица Садоводов

30 мая 2012, 18:29ОбществоВалерия Лошкарева
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