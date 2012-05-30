Сегодня в Екатеринбурге пройдет акция «3000 шагов к здоровью»

Как сообщает Роспотребнадзор по Свердловскойобласти, шествие входит в двухдневную программу IV Уральского конгресса по формированиюздорового образа жизни. Завтра, 31-го мая пройдут симпозиумы «Организацияработы по формированию здорового образа жизни среди детей, подростков имолодежи», «Профилактика неинфекционных заболеваний: опыт, проблемы», «Профилактиказаболеваний, как мера по улучшению качества жизни и увеличениюпродолжительности жизни», «Роль физической культуры и спорта в сохранении иукреплении здоровья студентов».

Здоровье человека складывается из физической и духовной или моральной составляющей. При оздоровлении души очень поможет консультация психотерапевта. Людей, нуждающихся в психологической помощи, видно сразу: они нервные, беспокойные, измученные и уставшие. Те же, кто вовремя получил консультацию психолога, становятся расслабленными и счастливыми.