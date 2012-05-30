Служба заказчика муниципалитета возьмет пробы черной смеси на асфальтовых заводах Нижнего Тагила

В стандартную процедуру проверки уложенного покрытия входит проверка вырубленного куска асфальта, так называемая вырубка. При этом ведущий совещание заместитель Главы Администрации города по экономике и финансам Андрей Ларин заметил, что проверять качество после завершения работ по меньшей мере странно. Выяснение того обстоятельства, что положили, по выражению Андрея Валерьевича, «черт знает что», не изменит ситуацию.