Служба заказчика муниципалитета возьмет пробы черной смеси на асфальтовых заводах Нижнего Тагила
30 мая 2012, 11:26Общество
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На сегодняшнем совещании, посвященном ремонту дорог, а большая часть этих ремонтов еще впереди, обсуждался вопрос качества асфальта.
В стандартную процедуру проверки уложенного покрытия входит проверка вырубленного куска асфальта, так называемая вырубка. При этом ведущий совещание заместитель Главы Администрации города по экономике и финансам Андрей Ларин заметил, что проверять качество после завершения работ по меньшей мере странно. Выяснение того обстоятельства, что положили, по выражению Андрея Валерьевича, «черт знает что», не изменит ситуацию.
Проверять нужно еще до того, как асфальт начнут укладывать. Служба заказчика должна в ближайшее время проконтролировать качество черной смеси и выяснить, какое сырье поставляют заводы нашим подрядчикам отметил Андрей Ларин.
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