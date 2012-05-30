Сотни жителей Вагонки отказываются платить за коммуналку
Опять сотни тагильчан стали жертвами коммунальных воин. На Вагонке неизвестные злоумышленники расклеивают объявления, что за коммунальные услуги платить в этом месяце не нужно – квитанции жильцам домов разносят мошенники.
Как сообщает ИА «Все новости», сомнения вызывают квитанции от «Райкомхоз-НТ», жители активно просят помочь разобраться в этой ситуации. Накануне они все получили платежки, в которых расчетный счет не совпадал с цифрами, указанными в предыдущих квитанциях. Жители отказываются платить не известно кому.
Масла в огонь подливают листовки, расклеенные на подъездах. В них призыв не платить по новым квитанциям и опасаться мошенников, которые действуют от имени управляющей компании. Объявления напечатаны на бланках «Райкомхоз-НТ».
Ситуацию разъяснили в самой управляющей компании.
Оказывается, накануне «Райкомхоз-НТ» отказались от услуг начисляющей организации ООО «РиП». Теперь за потребленные тепло, воду и электричество суммы начисляет другая организация – РПК («Расчеты, платежи и консультации»). По словам главного инженера «Райкомхоз-НТ» Юлии Болтиновой, со сменой начисляющей организации, соответственно сменился и расчетный счет, куда тагильчане отправляют свои платежи.
Жильцы, которых обслуживает «Райкомхоз-НТ», должны запомнить, что новый расчетный счет в их квитанциях должен заканчиваться цифрами 486. Если у вас возникли какие-то сомнения, вы можете обратиться в отдел по работе с населением управляющей компании по телефону 31-27-13.
Вычислить злоумышленников, которые вводят тагильчан в заблуждение, должны правоохранительные органы. Представители управляющей компании написали заявления в полицию и прокуратуру.