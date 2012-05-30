Тагильские пенсионеры смогут посоревноваться в оформлении балкона

Как сообщаетпресс-служба Администрации, в конкурсе могут принять участие тагильчане,достигшие пенсионного возраста (женщины - от 55 лет, мужчины - от 60 лет),проживающие на территории Нижнего Тагила. Подведение итогов конкурса, а такжецеремония награждения победителей состоятся в преддверии празднования Днягорода. Всем участникам конкурса будут вручены поощрительные призы, апобедители получат дипломы и ценные подарки.