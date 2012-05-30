Тагильские пенсионеры смогут посоревноваться в оформлении балкона
30 мая 2012, 09:08Общество
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Администрация города объявляет конкурс на лучшее оформление балкона среди тагильских пенсионеров. Мероприятие приурочено к празднованию Дня города, так что бабушкам и дедушкам дается более двух месяцев для превращения своего балкона в маленький рай на Земле. Конкурс будет проводиться с 1-го июня по 10 августа.
Как сообщаетпресс-служба Администрации, в конкурсе могут принять участие тагильчане,достигшие пенсионного возраста (женщины - от 55 лет, мужчины - от 60 лет),проживающие на территории Нижнего Тагила. Подведение итогов конкурса, а такжецеремония награждения победителей состоятся в преддверии празднования Днягорода. Всем участникам конкурса будут вручены поощрительные призы, апобедители получат дипломы и ценные подарки.
Критерии коцениванию простые: хорошее общее состояние балкона (лоджии), эстетическоеоформление, оригинальность творческого замысла, наличие цветов.
Заявки научастие принимаются с 1 июня по 15 июля в отделе социальных программ и семейнойполитики Администрации города по адресу пр.Ленина, 15, телефон 41-04-65.
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