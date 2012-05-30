В Чусовую выпустили 10 тысяч годовалых мальков стерляди

Мальков стерляди выращивали в Рефтинском рыбхозе. Молодое потомство в течение года разводилось в специальных контейнерах и садках, несколько раз в день их кормили особыми комбикормами. Для перевозки рыбок от рыбхоза до Чусовой были использованы специальные емкости с подачей в них кислорода говорит Александр Грановский.

Стерлядь — это ценный вид исчезающих осетровых рыб, который занесен в Красную книгу России. Считается неприхотливым, достаточно хорошо приживается в естественных водоемах и примерно через пять лет дает потомство. В Чусовой (левый приток реки Кама), водятся также окунь, щука, голавль, лещ, хариус и другие рыбы.

Специалисты-ихтиологи считают, что чем старше молодь, тем выше процент выживаемости. У годовалых мальков она достигает 30 процентов, и это хороший показатель. Конец весны и начало лета являются самым благоприятным периодом для выпуска мальков в естественные условия, потому что в это время в воде развивается много живых организмов, которые являются для рыбы кормом. В естественных условиях эти малыши смогут за 5-6 лет набрать вес до 2 кг и увеличиться в размере в четыре раза.

В Камском водохранилище стерлядь еще встречается, но к нам давно уже не доходит. После того, как эти мальки подрастут, предполагается, что на нерест они будут идти в наиболее чистые притоки, такие как Сулём. Там мы и будем проводить отслеживание: не отлавливать рыбу, а следить за ее появлением, в том числе и через рыбаков. Случится это не раньше, чем через три-пять лет, когда рыба станет половозрелой говорит заместитель директора Висимского биосферного заповедника Евгений Ларин.