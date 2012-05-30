В Lexus обдумывают возможность превращения GX в кроссовер

О том, что подобный вариант развития конструкции рассматривается производителем, изданию Ward’s Auto сообщил вице-президент Lexus USA Марк Темплин. Упоминается также, что этим путем уже прошли Ford со своим Explorer и Nissan с моделью Pathfinder. От принятия окончательного решения, по словам Темплина, руководство Lexus удерживает популярность нынешнего поколения GX, а также опасения отобрать часть покупателей у кроссовера Lexus RX, который считается одним из самых продаваемых моделей сегмента. Однако в Lexus понимают, что отказ от рамы может существенно повысить не только управляемость модели, но и ее экономичность. По тем же причинам в Lexus подумывают о возможности отказа от традиционных атмосферных V6 в пользу четырехцилиндровых турбированных моторов, учитывая, что подобные меры находятся в русле основных тенденций развития мирового автопрома. Но и в этом случае производителю, по словам Темплина, не хотелось бы терять уже имеющуюся аудиторию, тем более, что имеющийся в распоряжении марки 3,5-литровый V6 на деле часто оказывается более эффективным, чем многие турбомоторы конкурентов.