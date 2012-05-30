В России возобновится производство грузовиков Isuzu

Выпуск японских грузовиков будет осуществлять совместное предприятие Sollers-Isuzu, созданное в 2007 году. Контрольная доля предприятия принадлежит Соллерс, который также будет контролировать сборку и заниматься дистрибуцией продукции Isuzu. Официально ни российская, ни японская компании подписание соглашения пока не подтвердили. Производство грузовиков Isuzu велось в России с 2006 года. Сперва машины собирались в Ульяновске (до тысячи единиц в год), а затем выпуск машин перенесли в Татарстан. Там в 2010 году было произведено около двух тысяч грузовиков. В начале 2011 года выпуск японских грузовиков в России был приостановлен на неопределенный срок, а в Татарстане развернули сборку легких грузовиков LCV Ford. По данным аналитического агентства Автостат, в настоящее время на территории России среднетоннажные грузовики не производятся. В первом квартале 2012 года рынок таких машин вырос на 68,9 процента до 1900 машин. При этом доля Isuzu, в том числе и из-за приостановки производства, снизилась с 41,4 процента до 4,9 процента.