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«Безопасный город Нижний Тагил» в действии: штрафов с одной камеры - почти на 3 млн рублей
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«Безопасный город Нижний Тагил» в действии: штрафов с одной камеры - почти на 3 млн рублей

30 мая 2014, 09:45Общество
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