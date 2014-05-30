«Безопасный город Нижний Тагил» в действии: штрафов с одной камеры - почти на 3 млн рублей

Большинство из них за превышение скорости. Интересно, что за период с 27-28 мая водители Тагила 298 раз нарушили скоростной режим. 65 участников дорожного движения не использовали ремни безопасности, а 9 – ездили с детьми, не используя удерживающие кресла. Кроме того, 30 тагильских водителей не предоставили преимущества в движении пешеходам.

Сейчас в городе, по словам Сергея Носова, работает 16 камер. Путем несложных расчетов удается выяснить, что, продолжая в том же духе, нарушители пополнят копилку города на сотни миллионов рублей.

Нарушать – это не только неправильно, но и, как выяснилось, невыгодно. Возможно, штрафы - единственный способ поддержания безопасности на дорогах Нижнего Тагила и области. Будьте аккуратны, внимательны, вежливы за рулем, тагильчане и гости города!