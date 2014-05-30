Гендиректор УВЗ Олег Сиенко съездил в Алжир. Вероятно, будет создан крупный инвестиционный фонд

В своем выступлении Олег Сиенко подчеркнул значимость эффективной работы РАлДС в развитии плодотворного сотрудничества обеих стран. В частности, глава корпорации «Уралвагонзавод» отметил:

РАлДС был создан в марте 2006 года и с тех пор зарекомендовал себя как эффективный механизм, содействующий укреплению двустороннего сотрудничества между нашими дружественными странами. Секретариат Российско-Алжирского Делового Совета, который я имею честь возглавлять с октября 2012 г., прилагает все необходимые усилия для активизации двустороннего взаимодействия в рамках существующих форматов и механизмов двустороннего партнерства.

Также Олег Сиенко выступил с инициативой о создании Российско-Алжирского инвестиционного фонда для реализации совместных проектов.

Кроме того, в ходе визита генеральный директор УВЗ провел ряд встреч с представителями государственной власти и бизнеса Алжира, в частности, с министром финансов Алжирской Народной Демократической Республики Мохаммедом Джеллабом, министром транспорта Алжира Амаром Ту, сопредседателем алжирской части РАлДС г-н Израйми, вице-президентом Торгово-промышленной палаты г. Аннаба Джамелем Дауди, генеральным директором компании EPE FERROVIAL Spa Мелеком Салахом.