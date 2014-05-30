На полигоне НТИИМ в Нижнем Тагиле идут тренировки танкистов (ФОТО)
Свежевыкрашенный корпус блестит на солнце, на зенитном пулемёте танка Т-72 ещё висит бирка с номером. Гусеничная машина, прибывшая из воинской части, буквально на днях прошла модернизацию.
Специально к танковому биатлону технику не готовили, рассказал старший мастер испытательного участка сборочного цеха ОАО «НПК «Уралвагонзавод» Григорий Овчеренко, всё исключительно для нужд армии:
Установлен более мощный двигатель, улучшенный прицел, позволяющий вести огонь в любое время суток, более мощная рация и многое другое.
Сами танкисты достоинства модернизированной боевой машины уже оценили – стреляет точнее, едет быстрее. Стандартный Т-72, считают, с этим уже не сравнится. Однако основная задача сейчас, рассказал командир танка лейтенант Александр Корнишин, отладить действия экипажа: наводчику привыкнуть к новому прицелу, механику-водителю совладать с трансмиссией и двигателем (как-никак, а он мощнее старого на 300 лошадиных сил).
Фотографии предоставлены НТИИМ
Стрельбы из основного орудия пока не проводятся. Стреляют из зенитного и спаренного пулемётов с трёх огневых рубежей: 900, 850 и 800 метров рассказал испытатель отдела №2 ФКП НТИИМ Юрий Тулькуев.
Пока танковые экипажи соревнуются лишь между собой. На международный танковый биатлон, который пройдёт в подмосковном Алабино в конце июля, поедут 4 экипажа – лучшие от каждого военного округа.
Фотографии предоставлены НТИИМ
© TagilCity.ru по информации НТИИМ