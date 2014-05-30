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В Ленинском районе Тагила нет места для детских садов: но заброшенных зданий предостаточно. В чем причина? (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Ленинском районе Тагила нет места для детских садов: но заброшенных зданий предостаточно. В чем причина? (ФОТО)

30 мая 2014, 17:45Общество
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