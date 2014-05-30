В Ленинском районе Тагила нет места для детских садов: но заброшенных зданий предостаточно. В чем причина? (ФОТО)

Сергей Носов накануне поднял вопрос о заброшенных зданиях нашего города. Он особо отметил, что здания, не принадлежащие муниципалитету, остались без внимания:

Есть такая проблема. По разным вопросам мы написали десятки писем, только до сих пор нет ответа. И по военной части на Фрунзе, и по брошенному дому престарелых в Дзержинском районе.

Не обошел Глава и тему детских садиков.

Вы знаете, что строительство детских садиков – указ президента. Но мы столкнулись с проблемой – нет мест под детские садики. Есть окраины, есть районы, где можно размещать современные учреждения (ГГМ, Вагонка). А строительство крупных садиков требует область. Но в Ленинском районе мы их размещать не можем. Есть ряд учреждений, где раньше располагались садики принадлежащие федерации и области. Федеральные согласились, областные отказались реагировать, сказали, ищите место сами. Однако письма есть, но решений нет. Будем продолжать обращаться.

По графику, которые предоставили Главе будут приняты решения по садикам на улицах Карла Маркса, Космонавтов, Калинина. Кроме того, брошенные, не эксплуатируемые лагеря, по мнению Сергея Носова, также должны быть под его контролем, чем Глава и займется в будущем.

Пользователи TagilCity.ru регулярно обращают внимание редакции на ситуации, происходящие в городе. Так, один из тагильчан постоянно наблюдает, как разворовывается здание на улице Карла Либкнехта, по всей видимости, не находящееся в ведении муниципалитета. Сейчас, по его словам, там ничего не осталось, кроме голых стен. Журналист TagilCity.ru побывал на месте. По некоторым данным там располагался старый детский санаторий, имеющий даже собственный бассейн. Вот что жители Красного Камня видят там сейчас. Приблизившись к зданию, можно рассмотреть запущенный фасад, раскрошившийся камень, поломанные лестницы, разбитые стекла.

Внутри - пугающая пустота и предметы быта, которое когда-то использовались. Столы, люстры и двери. Кое-где стены почернели после сильного пожара - стандартная для заброшенных зданий ситуация.

О детском санатории напоминают лишь ярко окрашенные перила и рисунки на асфальте, сохранившиеся до сих пор, поскольку были нарисованы краской.

Беседки, чудом оставшиеся целыми, используются в качестве места для курения. А прилегающая территория теперь является стоянкой для автомобилей. Места кое-где даже пронумерованы.

Остается надеяться лишь на то, что по заброшенным зданиям когда-либо будут приняты четкие решения. Ясно одно, жителям Ленинского района пока не стоит надеяться на открытие новых детских садиков. Добавим, что подобные пустыри не только портят вид города, но и представляют реальную опасность. Например, на Вагонке недавно горел заброшенный садик, регулярно горит и заброшенная воинская часть на Фрунзе.