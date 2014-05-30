В Нижнем Тагиле продолжается ремонт улицы Карла Маркса: все по графику

О том, как ведутся работы и мешает ли ситуация с перекрытием улиц автомобилистам, движению «Тагил без ям» рассказал Владимир Ларионов, руководящий дорожными работами. Сегодня ситуация в городе, по мнению специалиста, больше усугубилась в связи с образовавшейся пробкой на улице Фестивальная, где случился пожар.

Он-лайн трансляции с городских камер не позволяют говорить о трудностях на дорогах Тагила. И на проспекте Мира, несмотря на проводимые работы, судя по камерам, проблем не возникает. Добавим, о том, что движение трамваев будет закрыто из-за ремонта на теплотрассе, сообщалось ранее на TagilCity.ru.

Видеозаписи с камер «Сети Тагила»

Мы согласовали схему закрытия дороги с ГИБДД, и закрытие дороги плановое, согласно утвержденной схемы. Кроме того, мы заранее через городские СМИ сообщили населению о предстоящих работах. Сейчас на Карла Маркса и ближайших улицах обстановка достаточно спокойная. Некоторый затор на проспекте Мира связан с перекрытием участка на Мира-Ленина – там работы ведет «Тагилэнерго» сообщил Владимир Ларионов.

Знаки, установленные службами, понятны в обращении и не вызывают у автомобилистов сложностей при движении.

Фотографии с сайта «Тагил без ям»