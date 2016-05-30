Если мало места в квартире: преимущества шкафов-купе

Обычно у хозяев данных помещений возникает вопрос, куда поставить мебель, в частности шкаф, чтобы он не занимал много места, которого и так не хватает. Но есть углы, в которые и устанавливаются шкафы-купе.

Конечно, лучше сделать такой шкаф на заказ и по индивидуальным размерам, так как в противном случае он может попросту не войти. Этот вид шкафов может подойти к любому интерьеру, к тому же сэкономит пространство и вместит в себя большое количество вещей за счет свободного угла.

Качество данной продукции очень хорошее, производители стараются удовлетворить все потребности клиента, будь то эстетичный вид или практическое применение. Угловые шкафы-купе очень функциональны и практичны, дело в том, что дверь в таком шкафу не открывается, а отъезжает в бок, что в условиях малогабаритной квартиры очень удобно. Даже если ваша комната очень маленькая и в нее не входит обычный шкаф, стоит задуматься о покупке шкафа-купе, так как он настолько компактен, что впишется даже в помещение с очень маленькой квадратурой.

Такую конструкцию, если оснастить ее зеркальной дверью, можно установить в прихожую: помимо того, что она визуально сделает помещение больше, у вас отпадет потребность устанавливать отдельное зеркало, которое так необходимо в прихожей.

Для детской комнаты подойдет угловой шкаф-купе с дверью, оформленной в детском стиле. Это будет не только хранилище вещей, но и яркое декорирование, которое так важно в детской.

Спальня тоже может быть местом установки данного вида шкафа, если он будет с зеркальной дверью, то тогда необязательно устанавливать туалетный столик, и получается, что шкаф-купе будет выполнять несколько функций сразу.

Этот вид шкафов достаточно долговечен при условии правильной эксплуатации и качественной фурнитуры, которая установлена на двери. Минимальный срок службы - пять лет. Обычно для изготовления шкафов-купе используют ламинированный МДФ – это самый экономный вариант. Дороже будет стоить шкаф из массива дерева, ну и, конечно, немаловажную роль в формировании цены играет фурнитура: чем она дороже, тем дольше будет служить это изделие.

При покупке углового шкафа-купе не возникает споров и раздумий, куда его установить, так как он способен вписаться в любую нишу или угол. Если у вас есть определенные предпочтения, то производители предоставляют вам выбор роликового механизма, который может находиться как внизу, так и вверху. Стоит заметить, что нижний механизм немного прочнее, но есть вероятность того, что рельса, по которой ездят колесики, со временем забьется пылью. Верхнему же механизму это не грозит. Но и стоит верхний механизм на порядок дороже, так как его конструкция намного сложнее. Если механизмы надлежащего качества, то их ход будет тихим и плавным.

Что касается дизайнерских решений, которые используются в разработке данных изделий, то выбор настолько велик, что можно потеряться в этом разнообразии.

Какой выбрать шкаф?

Единственный совет, который можно вам дать в данном случае: прежде чем отправляться за покупкой шкафа-купе, определитесь, что конкретно вы хотите видеть в вашей квартире. Может, вы захотите заказать шкаф по индивидуальному дизайну, который придумаете сами. А возможно, вам понравится уже существующий дизайн, и вы просто захотите его дополнить, например, рисунком на зеркальной двери. А может, вам по душе минимализм, который сейчас очень моден, и вы закажите простой шкаф без всяких излишеств.

Огромное значение при оформлении дизайна шкафа имеет и то, в каком месте он будет находиться: прихожая, зал, спальня или детская комната. Для прихожей лучше выбирать темные, не маркие цвета, если, конечно, это не противоречит общему интерьеру вашей квартиры.

В детскую комнату угловой шкаф-купе обычно делают ярким и необычным, часто с мультяшными героями на двери. Ребенку будет очень интересно в комнате с таким красочным и ярким шкафом-купе, тем более если стены будут выдержанны в спокойных, пастельных тонах. Как уже говорилось ранее, в спальне лучше установить шкаф с зеркалом на двери, это поможет не только визуально расширить пространство, но и не приобретать зеркало на стену, которое так необходимо для женщины.

В любом случае шкаф-купе - очень нужная вещь не только в маленькой квартире, но и в достаточно большом помещении, так как он придает интерьеру шикарный вид, даже если будет оформлен в классическом стиле или стиле минимализм.