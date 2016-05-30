Основные преимущества конвекторов отопления
При строительстве объектов различного назначения, как жилых, так и промышленных, важным этапом является монтаж системы отопления, которая будет надёжна и эффективна в процессе эксплуатации.
На сегодняшний день предлагается множество устройств и приборов, которые дают возможность выполнить эту задачу качественно. Одним из таких устройств являются конвекторы отопления, которые представляют собой высокотехнологичное оборудование, принцип которого заключается в передаче тепла с помощью конвекции воздушного потока, получаемого естественным путём. Подобные устройства на данный момент по праву можно назвать наиболее эффективными в отоплении, а также наиболее экономичными.
Устройства совершенно безопасны в эксплуатации, если, конечно же, выполнить правильную установку оборудования и монтаж системы, поэтому данный вид работы может осуществляться только квалифицированными и опытными мастерами. Установка конвектора должна выполняться по технологии, причём сегодня имеется возможность выбрать ту модель, которая будет устраивать по всем параметрам, в том числе по технологической мощности, уровню потребления топлива, размерам (габаритам) и так далее. Приобрести надёжный конвектор можно в компании «УралКотлоМашЗавод» находящейся в городе Екатеринбурге, которая является крупным производителем теплообменного оборудования.
Сфера использования и основные характеристики конвекторов отопления
Конвекторы отопления могут использоваться для отопления жилых зданий и сооружений промышленного или производственного назначения, причём с их помощью работа системы будет полностью безопасной и максимально эффективной. На сегодняшний день производитель предлагает конвекторы двух типов: напольный и настенный, при этом оба они работают от электрической сети. Такие устройства имеют более меньший вес и небольшие размеры, чем привычные батареи, что в наше время является важным фактором, как в процессе выбора места для установки оборудования, так и в вопросе монтажа.
Предлагаемые производителем устройства, соответствуют существующим на данный момент стандартам, причём при покупке на оборудование обязательно предоставляется гарантия на продолжительный срок, при этом срок эксплуатации устройства составляет не менее 25 лет. Современные конвекторы отопления представлены в разных моделях, каждая из которых имеет отличные технические характеристики, поэтому в процессе выбора следует внимательно изучить эту информацию, что позволит принять правильное решение.