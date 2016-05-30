Основные преимущества конвекторов отопления

На сегодняшний день предлагается множество устройств и приборов, которые дают возможность выполнить эту задачу качественно. Одним из таких устройств являются конвекторы отопления, которые представляют собой высокотехнологичное оборудование, принцип которого заключается в передаче тепла с помощью конвекции воздушного потока, получаемого естественным путём. Подобные устройства на данный момент по праву можно назвать наиболее эффективными в отоплении, а также наиболее экономичными.

Устройства совершенно безопасны в эксплуатации, если, конечно же, выполнить правильную установку оборудования и монтаж системы, поэтому данный вид работы может осуществляться только квалифицированными и опытными мастерами. Установка конвектора должна выполняться по технологии, причём сегодня имеется возможность выбрать ту модель, которая будет устраивать по всем параметрам, в том числе по технологической мощности, уровню потребления топлива, размерам (габаритам) и так далее. Приобрести надёжный конвектор можно в компании «УралКотлоМашЗавод» находящейся в городе Екатеринбурге, которая является крупным производителем теплообменного оборудования.

Сфера использования и основные характеристики конвекторов отопления

Конвекторы отопления могут использоваться для отопления жилых зданий и сооружений промышленного или производственного назначения, причём с их помощью работа системы будет полностью безопасной и максимально эффективной. На сегодняшний день производитель предлагает конвекторы двух типов: напольный и настенный, при этом оба они работают от электрической сети. Такие устройства имеют более меньший вес и небольшие размеры, чем привычные батареи, что в наше время является важным фактором, как в процессе выбора места для установки оборудования, так и в вопросе монтажа.