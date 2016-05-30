В Свердловской области нелегалы из Китая выращивают опасные помидоры и огурцы (ФОТО)

В Режевском районе состоялся совместный рейд сотрудников ФСБ, Россельхознадзора, прокуратуры и УФМС. Специалисты нанесли визит на тепличные плантации в селе под Режом, которые принадлежат ООО «Дружба». Там они обнаружили 13 граждан КНР, которые незаконно трудились в России.

Иностранцы не смогли предоставить оперативникам документы, которые разрешали бы им заниматься предпринимательской деятельностью, включая выращивание сельскохозяйственных продуктов, к примеру, помидоров и огурцов.

На всех китайцев-нелегалов составлены административные протоколы, которые рассмотрит суд. За нелегальное пребывание в стране граждан из Восточной Азии выгонят с территории России обратно на родину.

ФОТО: ГУ МВД по Свердловской области

Помимо этого, Росссельхознадзор начал проверку ООО «Дружба». Специалисты подозревают, что нелегалы использовали в своей работе химикаты: земля в 80-ти теплицах оказалась ядовито оранжевого цвета, а огурцы неестественно большими.