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14 жалоб на ущемление прав сексуальных меньшинств было подано в России в 2017 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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14 жалоб на ущемление прав сексуальных меньшинств было подано в России в 2017 году

30 мая 2017, 17:25Общество
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