Бездомный пес Мистер оправится к новым хозяевам в Швейцарию после долгого лечения в Новоуральске
30 мая 2017, 15:35Общество
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Искалеченный после падения с третьего этажа пес по кличке Мистер отправится жить и лечиться в Швейцарию. Он сломал передние лапы и чуть не умер от голода, когда его на улице нашли новоуральские зоозащитники.
Новый дом и новые хозяева появятся у пса Мистера, которого подобрали и выходили зоозащитники из Новоуральска. Несколько месяцев назад животное выкинули с третьего этажа. Он сломал передние лапы, не мог передвигаться и чуть не погиб от голода.
После длительного лечения пес сейчас может подниматься на лапы, но ему требуется долгое восстановительное лечение всего организма.
Как сообщает URA.RU, зоозащитники подыскали для Мистера новых хозяев в Швейцарии. Они готовы оплатить перелет животного, выделить отдельную комнату в своем роскошном доме и продолжить дальнейшее лечение Мистера. Также псу требуется особое питание для лежачих больных, которое вводится животному в жидком виде.
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