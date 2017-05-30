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Екатеринбурженка предстанет перед судом за незаконную врезку трубы в газопровод
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбурженка предстанет перед судом за незаконную врезку трубы в газопровод

30 мая 2017, 11:05Общество
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