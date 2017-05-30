Екатеринбурженка предстанет перед судом за незаконную врезку трубы в газопровод
30 мая 2017, 11:05Общество
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Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинение в отношении женщины 1991 г.р., которая обвиняется в незаконной врезке трубы в газопровод.
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Как сообщает надзорное ведомство, женщина самовольно, без официального на то разрешения, осуществила врезку в газопровод, для получения бесплатного газа для личного использования.
Таким образом, она похищала газ, чем нанесла материальный ущерб газоснабжающей организации. Дело направлено в суд. Екатеринбуржнеке грозит до 6 лет лишения свободы.
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