Нижнетагильские выпускники сдали первые два экзамена в рамках ЕГЭ: серьезных нарушений выявлено не было
30 мая 2017, 14:40Общество
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Первые экзамены в рамках ЕГЭ прошли в Нижнем Тагиле без серьезных нарушений.
Сюжеты: Нижний Тагил
Нижнетагильские выпускники 2017 года сдали первые два экзамена – по географии и информатике. Члены государственной экзаменационной комиссии и представители регионального министерства образования не выявили серьезных сбоев во время проведения экзаменов.
Удаленных с ЕГЭ не было. Случаев утечки контрольно-измерительных материалов также зарегистрировано не было. Результаты выполненных работ нынешние выпускники узнают в срок не позднее 14 июня.
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