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Нижнетагильские выпускники сдали первые два экзамена в рамках ЕГЭ: серьезных нарушений выявлено не было
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильские выпускники сдали первые два экзамена в рамках ЕГЭ: серьезных нарушений выявлено не было

30 мая 2017, 14:40Общество
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