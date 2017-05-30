Сирота из Нижнего Тагила попросил Евгения Куйвашева оказать ему помощь в получении жилья (ФОТО)

Мне 21 год. Я заканчиваю медицинский колледж, стою в очереди на квартиру. Мне сказали, что какая-то работа в этом направлении начнётся, только когда я закончу учебу. Хотелось бы сделать это пораньше. Дело в том, что осенью я пойду в армию и тогда вообще ничего не получу. По возвращении мне будет 23 года, все сроки получения квартиры выйдут рассказал он редакции портала TagilCity.ru.

Сейчас Владимир живёт в общежитии, в комнате на двоих. При этом прописан он в детском доме. Когда учёба будет закончена, Владимир будет отчислен из общежития и ему придётся возвращаться жить в детский дом.

Фото из социальной сети «Вконтакте»

Пока сирота не получил ответа на свою записку. Ему сообщили, что все полученные в тот день обращения будут рассмотрены, ответ будет предоставлен позже. Редакция TagilCity.ru направила запрос в Департамент информационной политики Губернатора Свердловской области с просьбой сообщить о решении в отношении сироты.