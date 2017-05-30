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Сирота из Нижнего Тагила попросил Евгения Куйвашева оказать ему помощь в получении жилья (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сирота из Нижнего Тагила попросил Евгения Куйвашева оказать ему помощь в получении жилья (ФОТО)

30 мая 2017, 17:35ОбществоДенис Таратонов
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