14,3 млн выделено на благоустройство двора по ул. Первомайской в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Ленинском районе Нижнего Тагила реконструируют дворовую территорию домов №33, 35, 37, 39 по ул. Первомайской и №68, 70, 72

по ул. Красноармейской. На реконструкцию выделено 14,3 млн рублей.

На данный момент на придомовой территории совмещены проезды для автомобилей и пешеходных путей. Нет автостоянок. На детской площадке нет усовершенствованного покрытия, конструкции на ней ветхие.





В рамках плана реконструкции двора будет произведен демонтаж опор наружного освещения и установка 13-ти новых опор. 42 дерева, 9 пней, а также кустарники на площади 80 кв. м будут выкорчеваны. Вместо них посадят новые саженцы и кустарники.





Будет устроено расширение тротуаров до 3 м и организация проезда с разводной площадкой к дому №33 по ул. Первомайской с южной стороны.





Детская площадка останется на месте. Перед домами №68 и №70 по ул. Красноармейской также предусмотрена площадка для детей и зона для отдыха.





На детских площадках будет сделано покрытие из спецсмеси. Существующая площадка для сбора мусора не входит в территорию проектирования.Проектные решения сохранят существующий рельеф местности. Со стороны проездов и парковок будет произведена посадка зеленых насаждений.





Для автомобилей маломобильных граждан на парковках предусмотрены места шириной 3,6 м. Для этой группы населения предусмотрено беспрепятственный доступ на площадки. Ширина пешеходных дорожек – 1,5 м.





Напомним, что подрядчиком для выполнения работ по реконструкции дворов стало ООО ГК «УралСтройКомплекс», которое победило 28 мая в аукционе на сайте госзакупок. По условиям контракта, работы подрядная организация завершит до 15 октября 2018 года.





Благоустройство пройдет в девяти дворах-лидерах рейтингового голосования, проходившего 18 марта.





Также в Ленинском районе отремонтируют двор по ул. Мира.



