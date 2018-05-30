14,3 млн выделены на благоустройство двора по ул. Первомайской в Нижнем Тагиле (ФОТО)

На данный момент на придомовой территории совмещены проезды для автомобилей и пешеходных путей. Нет автостоянок. На детской площадке нет усовершенствованного покрытия, конструкции на ней ветхие.

В рамках плана реконструкции двора будет произведен демонтаж опор наружного освещения и установка 13-ти новых опор. 42 дерева, 9 пней, а также кустарники на площади 80 кв. м будут выкорчеваны. Вместо них посадят новые саженцы и кустарники.

Будет устроено расширение тротуаров до 3 м и организация проезда с разводной площадкой к дому №33 по ул. Первомайской с южной стороны.

Детская площадка останется на месте. Перед домами №68 и №70 по ул. Красноармейской также предусмотрена площадка для детей и зона для отдыха.

На детских площадках будет сделано покрытие из спецсмеси. Существующая площадка для сбора мусора не входит в территорию проектирования. Проектные решения сохранят существующий рельеф местности. Со стороны проездов и парковок будет произведена посадка зеленых насаждений.

Для автомобилей маломобильных граждан на парковках предусмотрены места шириной 3,6 м. Для этой группы населения предусмотрено беспрепятственный доступ на площадки. Ширина пешеходных дорожек – 1,5 м.

Напомним, что подрядчиком для выполнения работ по реконструкции дворов стало ООО ГК «УралСтройКомплекс», которое победило 28 мая в аукционе на сайте госзакупок. По условиям контракта, работы подрядная организация завершит до 15 октября 2018 года.

Благоустройство пройдет в девяти дворах-лидерах рейтингового голосования, проходившего 18 марта.

Также в Ленинском районе отремонтируют двор по ул. Мира.

Дизайн-проект благоустройства двора по ул. Первомайской, 33, 35, 37, 39 , ул. Красноармейской, 68, 70, 72