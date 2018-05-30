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Новости Нижнего Тагила

27,8 млн рублей выделены на благоустройство двора по ул. Зари в Нижнем Тагиле (ФОТО)

30 мая 2018, 16:15Добавить новость
Нижний Тагил,дворы,Зари,Вагонка,ремонт,реконструкция,спортплощадка,детская площадка,воркаут,благоустройство
27,8 млн рублей выделено на благоустройство дворовой территории домов №31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41 по ул. Зари на Вагонке в Нижнем Тагиле.

На Вагонке в рамках благоустройства внутридворовой территории домов №31, 33, 33а, 35, 37 по ул. Зари будет проведен ремонт проездов к домам и проездов вдоль дома, а также тротуаров.

На территории домов №31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41 проектом предусмотрено устройство двух детских площадок с покрытием из спецсмеси, двух площадок для отдыха, одна площадка для воркаута, одна площадка для занятий физкультурой, одна площадка для чистки ковров и две площадки для сбора мусора.

Существующие во дворе проезды вдоль домов 31, 33, 33а, 35 расширят до 5,5 м, а проезды вдоль домов 37, 39, 41 отремонтируют. Запроектировано устройство 13 парковок на 87 мест, семь машино-мест для маломобильных граждан.

Обе площадки для сбора мусора будут расположены на расстоянии 20 м от окон жилых домов, игровых и спортивных площадок. Около дома №50 увеличат площадку для сбора и хранения твердых бытовых отходов.

Запланировано устройство ступеней в арке между домами №31 и 33 в сторону дома №21. Будет произведена замена опор наружного освещения и установка дополнительных опор.

Старые бордюры и оголовки колодцев будут заменены на новые. Для озеленения предусмотрена посадка деревьев и кустарников, а также посев газонных трав. Со стороны проездов и парковок для машин посадят полосу зеленых насаждений.

На игровых и спортплощадках будет установлено соответствующее оборудование, у домов – скамейки и урны для мусора.

Подрядчиком для выполнения работ по реконструкции дворов стало ООО ГК «УралСтройКомплекс», которое победило 28 мая в аукционе на сайте госзакупок. По условиям контракта, работы по благоустройству подрядная организация завершит до 15 октября 2018 года.

До конца 2018 года реконструируют девять дворов в Нижнем Тагиле.

Нижний Тагил,дворы,Зари,Вагонка,ремонт,реконструкция,спортплощадка,детская площадка,воркаут,благоустройство

 Дизайн-проект благоустройства двора по ул. Зари, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41

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