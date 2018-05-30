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34 молодые семьи из Нижнего Тагила получили сертификаты на приобретение жилья
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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34 молодые семьи из Нижнего Тагила получили сертификаты на приобретение жилья

30 мая, 08:30Общество
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