34 молодые семьи из Нижнего Тагила получили сертификаты на приобретение жилья

Размер выплаты для каждой семьи составил 40% от стоимости жилья на рынке недвижимости Нижнего Тагила. Кроме того, показатель варьировался от количества домочадцев. 1 623 000 рублей – именно столько составила максимальная сумма выплаты для семьи из шести человек. Еще одна семья – из двух человек – получила 631 тысячу рублей.



Всего сумма субсидий составила 36 805 190 рублей. Средства были выделены из местного, областного и федерального бюджетов.



На вручение пришли семьи в полном составе. 15 из 34 семей являются многодетными. В 14 семьях воспитывается трое детей, а в одной - четверо детей.



Всего за период реализации программы были улучшены условия жизни для 450 семей. В списке частников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» числится 500 молодых семей.