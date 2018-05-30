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Новости Нижнего Тагила

34 молодые семьи из Нижнего Тагила получили сертификаты на приобретение жилья

30 мая 2018, 08:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле 34 молодые семьи получили сертификаты на приобретение жилья. Вручение состоялось накануне в мэрии города.

Размер выплаты для каждой семьи составил 40% от стоимости жилья на рынке недвижимости Нижнего Тагила. Кроме того, показатель варьировался от количества домочадцев. 1 623 000 рублей – именно столько составила максимальная сумма выплаты для семьи из шести человек. Еще одна семья – из двух человек – получила 631 тысячу рублей.

Всего сумма субсидий составила 36 805 190 рублей. Средства были выделены из местного, областного и федерального бюджетов.

На вручение пришли семьи в полном составе. 15 из 34 семей являются многодетными. В 14 семьях воспитывается трое детей, а в одной - четверо детей.

Всего за период реализации программы были улучшены условия жизни для 450 семей. В списке частников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» числится 500 молодых семей.

 

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Фото: официальный сайт Нижнего Тагила
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