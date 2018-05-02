5,2 млн рублей выделены на ремонт кровли детского сада №22 в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле будет отремонтирован детский сад № 22 МКДОУ ДС «Гармония», расположенный по улице Шламовая, 31 на Черемшанке. На комплекс ремонтных работ из местного бюджета будут выделены 5 220 11, тысяч рублей.
Информацию о контракте на сайте госзакупок разметило МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».
В здании дошкольного учреждения, согласно техзаданию, должен быть выполнен ремонт крыши. В частности, должна быть произведена установка мауэрлатов, лежней, стоек, коньковых прогонов, стропильных ног, подкосов, элементов покрытия, водостоков и ограждения.
Отмечается, что цвет кровли будут согласовывать с Управлением архитектуры администрации города. Работы должны быть проведены в течение 45 дней с момента заключения контракта.
По проекту ремонта крыши подрядчик обязуется подготовить всю необходимую документацию в соответствии с нормами – исполнительную и техническую. К работе могут быть допущены только квалифицированные работники, прошедшие медосмотры – таково требование мэрии.
В процессе ремонта кровли подрядчик должен будет проводить регулярную уборку площади помещений от строительного мусора.
Электронный аукцион состоялся 28 мая. На заключение контракта претендовали две организации. В настоящее время в плановом порядке ведётся подведение итогов.
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