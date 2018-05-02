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5,2 млн рублей выделены на ремонт кровли детского сада №22 в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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5,2 млн рублей выделены на ремонт кровли детского сада №22 в Нижнем Тагиле

30 мая, 17:30Общество
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